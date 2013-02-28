Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Менеджмент
Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвестореПредприниматель из Ульяновска создал конструктор интернет-магазинов Ecwid, которым пользуются 200 000 человек в 174 странах мира. Фазлыев рассказал H&F об опыте поиска и выбора инвестора.
Менеджмент