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Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать