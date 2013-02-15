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15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something Ventured
Менеджмент
15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something VenturedДокументальный фильм 2011 года об истории рождения венчурного инвестирования и первых двух десятилетиях стартап-бума в США.
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15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something Ventured
Менеджмент

15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something Ventured Документальный фильм 2011 года об истории рождения венчурного инвестирования и первых двух десятилетиях стартап-бума в США.