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Менеджмент
15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something Ventured
Документальный фильм 2011 года об истории рождения венчурного инвестирования и первых двух десятилетиях стартап-бума в США.
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Менеджмент
15 цитат от создателей Кремниевой долины из фильма Something Ventured
Документальный фильм 2011 года об истории рождения венчурного инвестирования и первых двух десятилетиях стартап-бума в США.
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