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Город

В Люблине из окна застрелили женщину

Подозреваемый в убийстве задержан

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Город

В Люблине из окна застрелили женщину Подозреваемый в убийстве задержан