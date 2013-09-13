Планы на выходные: 13–15 сентября Закрытие «Новой Голландии» и твидовый велозаезд, кофейный фестиваль и «Бумфест», Calvert Forum и праздник вегетарианской кухни в «Четверти». The Village составил гид по главным событиям трёх дней.