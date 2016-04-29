Лаконичный интерьер для молодой семьи в Сокольниках Открытая планировка, двухцветная кухня и темный потолок в спальне
Лаконичный интерьер для молодой семьи в Сокольниках Открытая планировка, двухцветная кухня и темный потолок в спальне
Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове Минималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение
Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове Минималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение
Квартира с библиотекой в старинном доме в центре Москвы Антикварные предметы, современная мебель и бережное отношение к прошлому в просторной московской квартире
Квартира с библиотекой в старинном доме в центре Москвы Антикварные предметы, современная мебель и бережное отношение к прошлому в просторной московской квартире
Квартира в современном стиле в доме с высокими потолками Монохромный интерьер с яркими акцентами для молодого человека