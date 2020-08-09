Спаржа. Гастрономический символ весны В Европе, в честь этого сезонного овоща ежегодно устраивают фестивали и дегустации. Ажиотаж длится до 24 июня. В этот день официальная "весенняя спаржа" исчезнет с прилавков. В России ростки спаржи еще не очень популярны и мало кто знает о их свойствах, мифах и рецептах приготовления.