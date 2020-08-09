Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Спаржа. Гастрономический символ весны В Европе, в честь этого сезонного овоща ежегодно устраивают фестивали и дегустации. Ажиотаж длится до 24 июня. В этот день официальная "весенняя спаржа" исчезнет с прилавков. В России ростки спаржи еще не очень популярны и мало кто знает о их свойствах, мифах и рецептах приготовления.
Суп-крем из спаржи Спаржу и репчатый лук нарезать соломкой и обжаривать на сливочном масле в течение пары минут. Добавить бульон и выпарить его наполовину. Затем - сливки, соль, белый перец. Снять овощи с огня, остудить и взбить в блендере до однородной массы. Протереть через сито. Суп подавать с молочной пенкой, луком сибулет и жареной креветкой.