Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий не станет академиком РАН (обновлено)
Ранее комиссия РАН заявила, что Запесоцкий нарушал академическую этику
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий не станет академиком РАН (обновлено) Ранее комиссия РАН заявила, что Запесоцкий нарушал академическую этику
Университет профсоюзов потребовал у бывшей студентки миллион рублей. За три месяца учебы
Договор об обучении предусматривал штрафы за несвоевременное внесение денег
Университет профсоюзов потребовал у бывшей студентки миллион рублей. За три месяца учебы Договор об обучении предусматривал штрафы за несвоевременное внесение денег
Суд оштрафовал ректора Университета профсоюзов за высказывания в социальных сетях
Александра Запесоцкого также обязали удалить запись и опубликовать опровержение
Суд оштрафовал ректора Университета профсоюзов за высказывания в социальных сетях Александра Запесоцкого также обязали удалить запись и опубликовать опровержение
Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях
Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях
Ректор Университета профсоюзов — об активности студентов в социальных сетях Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий объяснил, за что в вузе отчисляют студентов и как администрация относится к активности в социальных сетях
Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать
Цитата дня: Ректор Университета профсоюзов — об «убогих студентах»
Ректор Университета профсоюзов Александр Запесоцкий высказался о ценах в студенческой столовой и «убогих студентах». Подробнее — в нашей «Цитате».