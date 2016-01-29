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Город

На Пулковском шоссе ветер развернул внедорожник

И зимние шины ему не помогли

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Город

На Пулковском шоссе ветер развернул внедорожник И зимние шины ему не помогли