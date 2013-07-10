вернуться на старую версию сайта
Закрыть
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
twitter
facebook
instagram
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Для того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
0
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Для того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться