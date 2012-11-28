Еда
Все свои: Кафе при корейском культурном центре на КазанскойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — корейское кафе «Нан», в которое ходит барабанщик Сергей Вильчинский.
Еда
Все свои: Кафе при корейском культурном центре на Казанской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — корейское кафе «Нан», в которое ходит барабанщик Сергей Вильчинский.
Транспорт
Выход на «Канал Грибоедова» откроют 30 декабря
Спустя год ремонта открывается выход со станции метро «Невский проспект» на набережную канала Грибоедова. Вестибюль заработает 30 декабря.
Транспорт