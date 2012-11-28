Все свои: Кафе при корейском культурном центре на Казанской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — корейское кафе «Нан», в которое ходит барабанщик Сергей Вильчинский.