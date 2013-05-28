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Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошо
Будущее
Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошоРоман Федосеев — о том, какие возможности для творчества и бизнеса создаёт современный рынок высоких технологий.
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Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошо
Будущее

Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошо Роман Федосеев — о том, какие возможности для творчества и бизнеса создаёт современный рынок высоких технологий.