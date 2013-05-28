Облако знаний
Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Удивительные функции канцтоваров, дом в стиле Star Trek и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Будущее
Космос внутри: Почему будущее не наступило и это хорошоРоман Федосеев — о том, какие возможности для творчества и бизнеса создаёт современный рынок высоких технологий.
Будущее