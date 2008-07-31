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Ситуация
Пропащая душа деревянной Москвы
За стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.
Ситуация
Пропащая душа деревянной Москвы
За стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.
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