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Пропащая душа деревянной Москвы За стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.

Пропащая душа деревянной Москвы
За стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.