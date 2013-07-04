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Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов
Будущее
Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.
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Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов
Будущее

Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.