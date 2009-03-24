Река Деп, Амурская область, Россия Здесь, на Депе, я когда-то учился плавать, ловить рыбу, ставить палатки и собирать байдарку типа Таймень. Чуть ли не каждый год мы с родителями и знакомыми «покоряли» этот детско-женский, нулёвый по туристической категории маршрут. Спустя семь лет по прежнему узнаю повороты, плёсы, мари, сопки и скальники.
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.
На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов. От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов. От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
Гуанчжоу, кантонийская столица Здесь, в Гуанчжоу, тепло, людно и не понимают моего китайского, зато гораздо лучше с английским. Третий по размеру город в Китае, расположенный в благоприятной близости от Гонконга с его гипертрофированной экономикой, он по достоинству считается одним из лучших мест для комфортной жизни экспатов. Как и в случае с двумя другими гигантами, Пекином и Шанхаем, точной информации о...
Небо над Пекином Здесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...
Шеньян — северо-восточная столица Китая Здесь, в Шеньяне. Этот город совершенно заслуженно называют северной столицей. Мало того что один из параноидальных императоров построил здесь второй Запретный город, это еще и торгово-промышленный центр, через который текут товары и деньги из северо-восточной части страны на юг, в центр. В Шеньяне наряду с “Макдоналдсом” и “Кентукки Фрайд Чикен” есть “Старбакс”. В Китае это не только...
Китайский город, где говорят по-русски Здесь, в Харбине, огромный, многомиллионный город, современный, но все же с налетом провинциальности. Излюбленное место русских туристов из дальневосточного региона. После Хэйхэ в Харбине – цивилизация. Этот город – смесь небогатых северных районов с цветущими гигантами восточного побережья Китая. Огромные, тридцати-и-более-этажные дома не только в деловом центре, но и во всех других...
Великая китайская стена, как есть Здесь, в окрестностях Пекина, синее небо над Великой китайской стеной. Существует несколько доступных для туристов участков Стены, расположенных в непосредственной близости от столицы. Не самый туристический участок Симатаи состоит из двадцати четырёх растасканных крестьянами на кирпичи секций общей продолжительностью чуть более десяти километров. Часть башен, в начале и в конце пути...
Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду Здесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...
Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...
Мой Амой Здесь, в Сямэне, придумали кетчуп. На кантонском диалекте koechiap, илиke-tsiap (кит. qiézhi), что в переводе означает — «сок баклажана». Причём там баклажаны, совершенно непонятно, ведь тогдашний соус состоял из рыбного рассола или моллюсков, тоже солёных. Помидоры в рецепт не входили. Вместо этого в соус добавляли анчоусы, грецкие орехи, грибы и фасоль, чеснок, специи и рисовое вино.
Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме Здесь, в Хой Ане, сувенирные лавки снизу доверху набиты традиционными фонариками и одеждой. В местных барах и кафе наряду с национальной кухней готовят любые коктейли. А свежее местное пиво, по полдоллара за стакан, не уступает продукции лучших производителей. Не говоря уж об удобном местоположении, что превращает городок в отличный перевалочный пункт для путешественников.
Рок-школа в Катманду Здесь, в Катманду, я последовал совету друзей и отправился на поиски Запада в Востоке. Признаюсь, день был непростой с самого утра. В первую очередь оттого, что водку нельзя пить на голодный желудок, а после смешивать с чем-то синим и алкогольным. Ничего, дела житейские.
Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло После того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.