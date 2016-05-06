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Burger Heroes открывает стейк-ресторан Steak Heroes

Новое заведение открывается в районе Китай-город

Burger Heroes открывает стейк-ресторан Steak Heroes
Новое заведение открывается в районе Китай-город