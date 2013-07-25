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Провал дня
Директор торгового центра стимулировала работников амфетаминомПо её мнению, от него подчинённые работали эффективнее, дольше не уставали и при этом прекрасно себя чувствовали
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Провал дня

Директор торгового центра стимулировала работников амфетамином По её мнению, от него подчинённые работали эффективнее, дольше не уставали и при этом прекрасно себя чувствовали