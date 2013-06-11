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Кейсы
Стивен Шиффман «Техники холодных звонков»
H&F прочитал книгу Стивена Шиффмана о том, как использовать силу убеждения во время делового общения по телефону с незнакомыми людьми.
2
Кейсы
Стивен Шиффман «Техники холодных звонков»
H&F прочитал книгу Стивена Шиффмана о том, как использовать силу убеждения во время делового общения по телефону с незнакомыми людьми.
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