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Стивен Шиффман «Техники холодных звонков»
Кейсы
Стивен Шиффман «Техники холодных звонков»H&F прочитал книгу Стивена Шиффмана о том, как использовать силу убеждения во время делового общения по телефону с незнакомыми людьми.
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Стивен Шиффман «Техники холодных звонков»
Кейсы

Стивен Шиффман «Техники холодных звонков» H&F прочитал книгу Стивена Шиффмана о том, как использовать силу убеждения во время делового общения по телефону с незнакомыми людьми.