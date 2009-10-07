Новогодние ярмарки Москвы В канун Нового года все люди ждут чего-то волшебного. И хоть на улице и стоит трескучий мороз, это вовсе не повод сидеть дома. За волшебством и новогодней атмосферой лучше отправиться на праздничные ярмарки. Там можно купить оригинальные подарки и авторские ёлочные игрушки, полакомиться новогодними сладостями, пообщаться с друзьями и просто отлично провести время.
Мороз и фосфор, день чудесный! Удивительно, но такое возможно - всего в 80 километрах по Волгоградскому шоссе. Место, названное приезжими «Белая гора» является прекрасным антуражем для любителей фотосессий и диковинных мест. Но будьте осторожны: состоит она не из снега, а из твердого фосфорного гипса – отходов производства завода «Воскресенские минеральные удобрения». На себе вред такого пребывания пока не ощутили...