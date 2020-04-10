Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернетИ кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
Истории
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го По разным причинам: от коронавируса до пожара
Истории
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го По разным причинам: от коронавируса до пожара
Истории
Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19 Легко ли им получить помощь в одном из самых проблемных «коронавирусных» городов?
Истории
Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19 Легко ли им получить помощь в одном из самых проблемных «коронавирусных» городов?
Истории
«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе«Бывает пустота, бывает боль»
Истории
«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе «Бывает пустота, бывает боль»
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Истории
«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит
Истории
«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит
Ситуация
В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологиОчистилась ли природа города из-за карантина
Ситуация
В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи Очистилась ли природа города из-за карантина
Истории
«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах Даже в самых критических ситуациях
Истории
«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах Даже в самых критических ситуациях
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржиПочему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
Истории
Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениямиЧто с этим делает модератор
Истории
Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениями Что с этим делает модератор
Истории
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
Истории
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масокИ почему они стоят дороже красной икры
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок И почему они стоят дороже красной икры
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседейИстория смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей История смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
Истории
Как энтузиасты 3D-печати помогают врачам по всей странеГигантская волонтерская сеть «Мейкеры против COVID-19» работает быстрее, чем государство
Истории
Как энтузиасты 3D-печати помогают врачам по всей стране Гигантская волонтерская сеть «Мейкеры против COVID-19» работает быстрее, чем государство
Истории
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
Истории
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
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«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки»Вуайеризм, скука и единение через веб-камеру
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