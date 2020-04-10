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Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
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Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице

Как мэрия с самого открытия закрывает монорельс
Истории
Как мэрия с самого открытия закрывает монорельс И что об этом думают его пассажиры
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Как мэрия с самого открытия закрывает монорельс
Истории

Как мэрия с самого открытия закрывает монорельс И что об этом думают его пассажиры

Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем
Истории
Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом
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Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем
Истории

Как трубочист Эрмитажа превратил панельки Елизаветино в галерею с Летовым и Цоем Большие пиксельные портреты рокеров и советских актеров — в обычном поселке под Петербургом

Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village
Истории
Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас
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Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village
Истории

Как в Петербурге наказывают за отсутствие маски и сидение на скамейке: Исследование The Village Статья КоАП, по которой могут оштрафовать любого. И даже сейчас

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернетИ кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
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Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
Истории

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране

Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го
Истории
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го По разным причинам: от коронавируса до пожара
Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го
Истории

Самый смертоносный месяц за 10 лет: Истории петербуржцев, которых не стало в мае 2020-го По разным причинам: от коронавируса до пожара

Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19
Истории
Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19 Легко ли им получить помощь в одном из самых проблемных «коронавирусных» городов?
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Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19
Истории

Рассказы петербуржцев, которые прямо сейчас болеют COVID-19 Легко ли им получить помощь в одном из самых проблемных «коронавирусных» городов?

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе
Истории

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе«Бывает пустота, бывает боль»

Истории

«Не чужой, родной любимый и не посторонний»: Рассказ о Мише Судибье — мальчике-эльфе «Бывает пустота, бывает боль»

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Истории
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
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Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Истории

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»

«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы
Истории
«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит
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«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы
Истории

«Яндекс.Толока»: Как миллионы людей удаляют порно, оценивают музыку и ответы Алисы И сколько компания за это платит

В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи
Ситуация
В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологиОчистилась ли природа города из-за карантина
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В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи
Ситуация

В Москву возвращаются дикие звери: Что об этом говорят сотрудники парков и зоологи Очистилась ли природа города из-за карантина

«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах
Истории
«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах Даже в самых критических ситуациях
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«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах
Истории

«Будете добиваться правды — все сроки пропустите». Как женщинам сейчас отказывают в абортах Даже в самых критических ситуациях

Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Истории
Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржиПочему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
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Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Истории

Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан

Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениями
Истории
Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениямиЧто с этим делает модератор
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Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениями
Истории

Flats for Friends: Группа для поиска жилья с самыми жесткими обсуждениями Что с этим делает модератор

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
Истории
«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы
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«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино
Истории

«Масочники» и «антимасочники»: Культурный разлом на примере Мурино В котором масочный режим ввели за два дня до Петербурга и Москвы

Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок
Истории
Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масокИ почему они стоят дороже красной икры
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Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок
Истории

Выживут только спекулянты: Как заработать на черном рынке медицинских масок И почему они стоят дороже красной икры

«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей
Истории
«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседейИстория смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде
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«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей
Истории

«Если за мной следят, я буду прятаться»: Как коронавирус спровоцировал войну соседей История смерти, доносительства и недопонимания в московском подъезде

Как энтузиасты 3D-печати помогают врачам по всей стране
Истории

Как энтузиасты 3D-печати помогают врачам по всей странеГигантская волонтерская сеть «Мейкеры против COVID-19» работает быстрее, чем государство

Истории

Как энтузиасты 3D-печати помогают врачам по всей стране Гигантская волонтерская сеть «Мейкеры против COVID-19» работает быстрее, чем государство

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
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Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом

«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки»
Редакция тестирует
«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки»Вуайеризм, скука и единение через веб-камеру
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«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки»
Редакция тестирует

«Мы сходили на эротические онлайн-вечеринки» Вуайеризм, скука и единение через веб-камеру

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