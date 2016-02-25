Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
Где ты живёшь
Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)
Яркий символ гиперурбанизации: как устроена жизнь в одном из самых густонаселенных домов, который критики сравнивают с фаллосом
Где ты живёшь
Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)
Яркий символ гиперурбанизации: как устроена жизнь в одном из самых густонаселенных домов, который критики сравнивают с фаллосом
На месте
Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом
На месте
Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом