вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ

Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери

1
Ситуация

Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери

Ситуация

Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге

Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности

0
Ситуация

Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности

Ситуация

Экспертиза признала Павленского вменяемым

Об этом сам художник заявил в суде

0
Ситуация

Экспертиза признала Павленского вменяемым Об этом сам художник заявил в суде