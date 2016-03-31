Ситуация
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ
Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Ситуация
Защита Павленского обжаловала приговор за сожжение двери ФСБ Адвокаты настаивают на том, что «политический художник» не знал о культурной ценности уничтоженной им двери
Ситуация
Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге
Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности
Ситуация
Павленского признали виновным в вандализме за поджог покрышек в Петербурге Одновременно с этим его освободили от наказания за истечением срока давности
Ситуация