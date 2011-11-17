Фильмы недели: «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II», «Экипаж», «Сексуальные хроники французской семьи» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.