Фильмы недели: «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II», «Экипаж», «Сексуальные хроники французской семьи» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели: «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II», «Экипаж», «Сексуальные хроники французской семьи» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели: «Аноним», «Без истерики!», «Чужие на районе», «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I» Сегодня в российский прокат выходит предпоследняя часть «Сумеречной саги», разоблачительный блокбастер про Шекспира, история изобретения вибратора и фильм о борьбе британских гопников с пришельцами.