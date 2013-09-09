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Дмитрий Репин о баре «Стрелка»
Дмитрий Репин о баре «Стрелка» CEO Digital October Дмитрий Репин рассказал The Village, что на самом деле важно то, не кто ходит в место, а кто в него не ходит.
Дмитрий Репин о баре «Стрелка»

Дмитрий Репин о баре «Стрелка»
CEO Digital October Дмитрий Репин рассказал The Village, что на самом деле важно то, не кто ходит в место, а кто в него не ходит.