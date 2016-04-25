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Супергерои в городе
Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»?
Ответы на пять вопросов укажут, на кого из нового фильма о людях Икс ты похож и во сколько обошлась бы твоему альтер эго жизнь в Москве
Супергерои в городе
Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»?
Ответы на пять вопросов укажут, на кого из нового фильма о людях Икс ты похож и во сколько обошлась бы твоему альтер эго жизнь в Москве