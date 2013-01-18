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Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Суперкомиссия
H&F и владелец Social Insight Андрей Подшибякин составляют словарь нового бизнес-сленга. Шестая серия — о суперкомиссии.
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Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Суперкомиссия
H&F и владелец Social Insight Андрей Подшибякин составляют словарь нового бизнес-сленга. Шестая серия — о суперкомиссии.
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