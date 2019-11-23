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На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»
На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода

На «Бауманской» откроется «Суперметалл» — культурный кластер на месте завода
Как он выглядит сейчас и что авторы проекта сделают с советским «Бергхайном»