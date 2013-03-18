Как это работает
Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнесаВ Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы
Как это работает
Эксперты — о новых налогах для малого и среднего бизнеса В Госдуму внесены поправки к Налоговому кодексу, подразумевающие введение ежеквартальных сборов. The Village выяснил, сможет ли бизнес выплачивать такие суммы
Облако знаний
Карты на стол: Поможет ли «дорожная карта» Дмитрия Медведева малому бизнесуДмитрий Медведев утвердил программу, которая должна оптимизировать регистрацию предприятий. Поможет ли это предпринимателям, по просьбе H&F разобралась юрист Светлана Малахова из ILoveIP.ru.
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