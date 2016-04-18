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Ситуация
Журналистов «Сноба» выгнали из Светогорска
Ранее в город не пустили ЛГБТ-активистов
Журналистов «Сноба» выгнали из Светогорска
На месте
На грани: Как живут города-соседи Светогорск и Иматра
Между российским Светогорском и финской Иматрой — девять километров. The Village посмотрел, как различается жизнь в приграничных городах
На месте
На грани: Как живут города-соседи Светогорск и Иматра
Между российским Светогорском и финской Иматрой — девять километров. The Village посмотрел, как различается жизнь в приграничных городах