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Журналистов «Сноба» выгнали из Светогорска

Ранее в город не пустили ЛГБТ-активистов

Журналистов «Сноба» выгнали из Светогорска

На грани: Как живут города-соседи Светогорск и Иматра

На грани: Как живут города-соседи Светогорск и ИматраМежду российским Светогорском и финской Иматрой — девять километров. The Village посмотрел, как различается жизнь в приграничных городах

На грани: Как живут города-соседи Светогорск и Иматра

На грани: Как живут города-соседи Светогорск и Иматра
Между российским Светогорском и финской Иматрой — девять километров. The Village посмотрел, как различается жизнь в приграничных городах