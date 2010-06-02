Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
«Кулинарные гастроли». Пьер Веллер в «Кай» С 7 по 11 июня гастрономический ресторан «Кай» встречает шеф-повара из Франции, владельца спа-отеля «La Source des Sens» («источник ощущений») Пьера Веллера (Pierre Weller).