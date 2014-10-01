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Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту

Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»

Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре Лавка с необычными сырами, ресторан с панорамным видом на Васильевский остров, французский винный бар — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре

6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре
Лавка с необычными сырами, ресторан с панорамным видом на Васильевский остров, французский винный бар — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре