Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня»
Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту
Новиков открыл ресторан с сырным производством «Сыроварня» Прямо в ресторане делают моцареллу, буратту, рикотту и качотту
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в сентябре Лавка с необычными сырами, ресторан с панорамным видом на Васильевский остров, французский винный бар — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре