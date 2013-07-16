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Тал Бен-Шахар «Парадокс перфекциониста»
Кейсы
Тал Бен-Шахар «Парадокс перфекциониста»H&F прочитал книгу Тала Бен-Шахара о перфекционизме и узнал, почему излишние усилия могут только помешать достижению целей.
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Тал Бен-Шахар «Парадокс перфекциониста»
Кейсы

Тал Бен-Шахар «Парадокс перфекциониста» H&F прочитал книгу Тала Бен-Шахара о перфекционизме и узнал, почему излишние усилия могут только помешать достижению целей.