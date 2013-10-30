Delicatessen попал в шорт-лист лучших баров-ресторанов по версии Tales of the Cocktail
Бар при ресторане Delicatessen оказался в четвёрке лучших баров-ресторанов за пределами США по версии известного коктейльного конкурса Spirited Awards новоорлеанского фестиваля Tales of the Cocktail
Delicatessen попал в шорт-лист лучших баров-ресторанов по версии Tales of the Cocktail Бар при ресторане Delicatessen оказался в четвёрке лучших баров-ресторанов за пределами США по версии известного коктейльного конкурса Spirited Awards новоорлеанского фестиваля Tales of the Cocktail
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.