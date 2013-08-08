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Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре»
Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре»

Внешний вид (Киев): Таня Кремень, соосновательница магазина «Пюре»
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.