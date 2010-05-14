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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Три варианта пенерли
Три варианта пенерли Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе
Три варианта пенерли

Три варианта пенерли
Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе

Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»
Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток» Журналист Ольга Уткина рассказала The Village о месте для своих — кафе на Преображенском рынке с недорогой кавказской едой и внимательным персоналом.
Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»

Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»
Журналист Ольга Уткина рассказала The Village о месте для своих — кафе на Преображенском рынке с недорогой кавказской едой и внимательным персоналом.

Открываем сезон лимонадов! В город, кажется,&nbsp;окончательность&nbsp;пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого&nbsp;прохладительного&nbsp;напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые&nbsp;ингредиенты.&nbsp;

Открываем сезон лимонадов!

Власти Москвы лишили "Афишу" сосисок и тархуна Власти Москвы лишили москвичей сосисок и тархуна в "Ночь музеев"

Власти Москвы лишили "Афишу" сосисок и тархуна