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Шивит ош — «лагман по-хорезмски» Татьяны Лушниковой
Шивит ош — «лагман по-хорезмски» Татьяны Лушниковой Су-шеф ресторана азербайджанской кухни «Чайхана Коллекция» Татьяна Лушникова рассказала, как приготовить домашнюю лапшу шивит ош, которую также называют «лагман по-хорезмски».
Шивит ош — «лагман по-хорезмски» Татьяны Лушниковой

Шивит ош — «лагман по-хорезмски» Татьяны Лушниковой
Су-шеф ресторана азербайджанской кухни «Чайхана Коллекция» Татьяна Лушникова рассказала, как приготовить домашнюю лапшу шивит ош, которую также называют «лагман по-хорезмски».