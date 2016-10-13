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Дёнер-кебаб «Кройцберг» на Кронверкском проспекте (Петербург)
Дёнер-кебаб «Кройцберг» на Кронверкском проспекте (Петербург) Берлинский дёнер на Петроградской стороне от создателей Paninaro и «Тайки»
Дёнер-кебаб «Кройцберг» на Кронверкском проспекте (Петербург)

Дёнер-кебаб «Кройцберг» на Кронверкском проспекте (Петербург)
Берлинский дёнер на Петроградской стороне от создателей Paninaro и «Тайки»