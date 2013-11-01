16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего»
Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего» 20 петербургских онлайн-активностей, которые скрасят вашу самоизоляцию
Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего»

Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего»
20 петербургских онлайн-активностей, которые скрасят вашу самоизоляцию

«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча
«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы, субботы и воскресенья
«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча

«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча
Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы, субботы и воскресенья

В «Авроре» покажут записи классических спектаклей

В «Авроре» покажут записи лучших спектаклей XX века. Сеансы пройдут в рамках международного театрального фестиваля, который в этом году впервые устроит Лев Додин.

В «Авроре» покажут записи классических спектаклей
В «Авроре» покажут записи лучших спектаклей XX века. Сеансы пройдут в рамках международного театрального фестиваля, который в этом году впервые устроит Лев Додин.