Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего» 20 петербургских онлайн-активностей, которые скрасят вашу самоизоляцию
Концерт «Сплина», спектакли БДТ и 3D-тур по выставке «Лаборатория будущего» 20 петербургских онлайн-активностей, которые скрасят вашу самоизоляцию
«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы, субботы и воскресенья
«Многоликая Россия», «Рождественский джаз», «Интеллигентная барахолка» и фильмы Линча Выставки, концерты, вечеринки и другие события пятницы, субботы и воскресенья
В «Авроре» покажут записи классических спектаклей
В «Авроре» покажут записи лучших спектаклей XX века. Сеансы пройдут в рамках международного театрального фестиваля, который в этом году впервые устроит Лев Додин.