Планы на выходные: 16−18 августа Выставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.
Планы на выходные: 16−18 августа Выставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.
Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло После того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.