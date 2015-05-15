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У кого дешевле связь в роуминге
У кого дешевле связь в роуминге The Village сравнил цены на звонки, СМС и мобильный интернет у российских операторов в популярных среди туристов странах
У кого дешевле связь в роуминге

У кого дешевле связь в роуминге
The Village сравнил цены на звонки, СМС и мобильный интернет у российских операторов в популярных среди туристов странах