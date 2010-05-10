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Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

День открытой астрономии 22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой  по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...

День открытой астрономии
22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой  по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...