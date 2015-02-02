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Как открыть свой мини-кинотеатр
Как открыть свой мини-кинотеатр Владелец маленького независимого кинотеатра рассказал The Village, можно ли заработать, показывая старые фильмы на большом экране, и как это делать легально
Как открыть свой мини-кинотеатр

Как открыть свой мини-кинотеатр
Владелец маленького независимого кинотеатра рассказал The Village, можно ли заработать, показывая старые фильмы на большом экране, и как это делать легально