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Планы на сезон
14 концертов зимы
Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Планы на сезон
14 концертов зимы
Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы