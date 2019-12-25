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Какую собаку заводить аллергику?
Есть вопрос
Какую собаку заводить аллергику?Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ
6
Какую собаку заводить аллергику?
Есть вопрос

Какую собаку заводить аллергику? Топ гипоаллергенных собак по версии РКФ

Есть вопрос

Правильно ли писать «Беларусь», «беларусы», «беларуский»?

Отвечают лингвисты

15
Правильно ли писать «Беларусь», «беларусы», «беларуский»?
Есть вопрос

Правильно ли писать «Беларусь», «беларусы», «беларуский»? Отвечают лингвисты

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
Есть вопрос
Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»? И как их надо называть
22
Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
Есть вопрос

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»? И как их надо называть

Почему на улице стало много голых людей?
Есть вопрос
Почему на улице стало много голых людей?«Причины оголения могут быть разные»
3
Почему на улице стало много голых людей?
Есть вопрос

Почему на улице стало много голых людей? «Причины оголения могут быть разные»

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
Есть вопрос
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?«Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
7
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
Есть вопрос

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp? «Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли

Как сейчас работают коворкинги Екатеринбурга
Есть вопрос
Как сейчас работают коворкинги ЕкатеринбургаИ какие меры предосторожности соблюдают
0
Как сейчас работают коворкинги Екатеринбурга
Есть вопрос

Как сейчас работают коворкинги Екатеринбурга И какие меры предосторожности соблюдают

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Есть вопрос
Надо ли носить маски после снятия карантина?Отвечаем коротко и наглядно
7
Надо ли носить маски после снятия карантина?
Есть вопрос

Надо ли носить маски после снятия карантина? Отвечаем коротко и наглядно

«Людям на улице хуже всего»: Как сейчас живут бездомные в Екатеринбурге
Есть вопрос
«Людям на улице хуже всего»: Как сейчас живут бездомные в ЕкатеринбургеКто и как помогает тем, кто не может самоизолироваться и вынужден каждый день нарушать указ властей
0
«Людям на улице хуже всего»: Как сейчас живут бездомные в Екатеринбурге
Есть вопрос

«Людям на улице хуже всего»: Как сейчас живут бездомные в Екатеринбурге Кто и как помогает тем, кто не может самоизолироваться и вынужден каждый день нарушать указ властей

Где можно сделать тест на коронавирус в Екатеринбурге
Есть вопрос
Где можно сделать тест на коронавирус в ЕкатеринбургеИ сколько это стоит
0
Где можно сделать тест на коронавирус в Екатеринбурге
Есть вопрос

Где можно сделать тест на коронавирус в Екатеринбурге И сколько это стоит

Что делать, если вы не можете платить за квартиру
Лайфхак
Что делать, если вы не можете платить за квартируКак уговорить арендодателя дать скидку, прописать в договоре арендные каникулы и избежать выселения
0
Что делать, если вы не можете платить за квартиру
Лайфхак

Что делать, если вы не можете платить за квартиру Как уговорить арендодателя дать скидку, прописать в договоре арендные каникулы и избежать выселения

Что будет с утками на Городском пруду, пока люди в изоляции
Есть вопрос
Что будет с утками на Городском пруду, пока люди в изоляцииСпросили у городских орнитологов
0
Что будет с утками на Городском пруду, пока люди в изоляции
Есть вопрос

Что будет с утками на Городском пруду, пока люди в изоляции Спросили у городских орнитологов

Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес
Как понять, что у меня слабый иммунитет?О нет, что же делать, вдруг я в группе риска
6
Как понять, что у меня слабый иммунитет?
Велнес

Как понять, что у меня слабый иммунитет? О нет, что же делать, вдруг я в группе риска

30 тысяч штрафа за случайный выход из дома: В России вводят настоящий карантин
Ситуация
30 тысяч штрафа за случайный выход из дома: В России вводят настоящий карантинСкоро по всей стране смогут наказывать за пробежку или прогулку с ребенком
38
30 тысяч штрафа за случайный выход из дома: В России вводят настоящий карантин
Ситуация

30 тысяч штрафа за случайный выход из дома: В России вводят настоящий карантин Скоро по всей стране смогут наказывать за пробежку или прогулку с ребенком

Как различаются санитайзеры и чем их можно заменить
Есть вопрос
Как различаются санитайзеры и чем их можно заменитьПровизор Алиса Каримова — о защите от вирусов в дни дефицита
2
Как различаются санитайзеры и чем их можно заменить
Есть вопрос

Как различаются санитайзеры и чем их можно заменить Провизор Алиса Каримова — о защите от вирусов в дни дефицита

Как спасти ботинки от уральской грязи
Есть вопрос
Как спасти ботинки от уральской грязиИ что делать, если вы все-таки испачкали обувь
0
Как спасти ботинки от уральской грязи
Есть вопрос

Как спасти ботинки от уральской грязи И что делать, если вы все-таки испачкали обувь

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
1
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

«Я чувствую соль»: Зачем пользователи соцсетей опускают мошонку в соевый соус
Есть вопрос
«Я чувствую соль»: Зачем пользователи соцсетей опускают мошонку в соевый соусРазбираемся, могут ли яички чувствовать вкус
11
«Я чувствую соль»: Зачем пользователи соцсетей опускают мошонку в соевый соус
Есть вопрос

«Я чувствую соль»: Зачем пользователи соцсетей опускают мошонку в соевый соус Разбираемся, могут ли яички чувствовать вкус

Почему «Почта России» такая медленная?
Есть вопрос
Почему «Почта России» такая медленная?Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра
42
Почему «Почта России» такая медленная?
Есть вопрос

Почему «Почта России» такая медленная? Посылка прибыла в сортировочный центр из сортировочного центра

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Инструкция
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентовБотинки или воск?
1
Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов
Инструкция

Как правильно защитить собачьи лапы ото льда и реагентов Ботинки или воск?

Что такое урановые хвосты и почему уральцы из-за них протестуют
Есть вопрос
Что такое урановые хвосты и почему уральцы из-за них протестуютСотрудник уральского «Эксорб» — о том, насколько опасны такие отходы
1
Что такое урановые хвосты и почему уральцы из-за них протестуют
Есть вопрос

Что такое урановые хвосты и почему уральцы из-за них протестуют Сотрудник уральского «Эксорб» — о том, насколько опасны такие отходы

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