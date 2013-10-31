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Планы на выходные: 1−3 ноября
Планы на выходные: 1−3 ноября Фестиваль британского кино, открытие мужской парикмахерской, выступления Grimes и These New Puritans, «Ночь искусств» и вечеринки по случаю Хеллоуина среди приметных событий выходных.
Планы на выходные: 1−3 ноября

Планы на выходные: 1−3 ноября
Фестиваль британского кино, открытие мужской парикмахерской, выступления Grimes и These New Puritans, «Ночь искусств» и вечеринки по случаю Хеллоуина среди приметных событий выходных.