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«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в Петербурге

«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в ПетербургеThe Village поговорил с обувщиками — от благотворительных «Тибож» до авангардных Void Shoes — о том, легко ли наладить производство кед и брогов в России

«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в Петербурге

«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в Петербурге
The Village поговорил с обувщиками — от благотворительных «Тибож» до авангардных Void Shoes — о том, легко ли наладить производство кед и брогов в России