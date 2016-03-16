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Как это работает
«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в Петербурге
The Village поговорил с обувщиками — от благотворительных «Тибож» до авангардных Void Shoes — о том, легко ли наладить производство кед и брогов в России
Как это работает
«Пришёл запрос от стилистов Леди Гаги»: Кто и как делает обувь в Петербурге
The Village поговорил с обувщиками — от благотворительных «Тибож» до авангардных Void Shoes — о том, легко ли наладить производство кед и брогов в России