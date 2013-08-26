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Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучших
Облако знаний
Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучшихСоздатели выдающихся компаний используют нетипичные способы поиска сотрудников. H&F узнал их принципы найма.
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Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучших
Облако знаний

Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучших Создатели выдающихся компаний используют нетипичные способы поиска сотрудников. H&F узнал их принципы найма.

Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»
Кейсы
Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»H&F прочитал книгу директора IDEO Тима Брауна и узнал, как можно применять методики дизайн-мышления в бизнесе и повседневной жизни.
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Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»
Кейсы

Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе» H&F прочитал книгу директора IDEO Тима Брауна и узнал, как можно применять методики дизайн-мышления в бизнесе и повседневной жизни.