Облако знаний
Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучшихСоздатели выдающихся компаний используют нетипичные способы поиска сотрудников. H&F узнал их принципы найма.
Облако знаний
Интервью с легендой: Как известные предприниматели нанимают лучших Создатели выдающихся компаний используют нетипичные способы поиска сотрудников. H&F узнал их принципы найма.
Кейсы
Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе»H&F прочитал книгу директора IDEO Тима Брауна и узнал, как можно применять методики дизайн-мышления в бизнесе и повседневной жизни.
Кейсы