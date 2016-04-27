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К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками

Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»

К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками
Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»

В мэрию Москвы передали подписи за установку таблички на «мосту Немцова»

Всего удалось собрать 30 тысяч подписей

В мэрию Москвы передали подписи за установку таблички на «мосту Немцова»
Всего удалось собрать 30 тысяч подписей

«Роснефть» судится с журналистами «РБК»

Иск подан к авторам статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»

«Роснефть» судится с журналистами «РБК»
Иск подан к авторам статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»