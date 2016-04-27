К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками
Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»
К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»
В мэрию Москвы передали подписи за установку таблички на «мосту Немцова»
Всего удалось собрать 30 тысяч подписей
В мэрию Москвы передали подписи за установку таблички на «мосту Немцова» Всего удалось собрать 30 тысяч подписей
«Роснефть» судится с журналистами «РБК»
Иск подан к авторам статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»