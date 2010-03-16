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Ситуация
DHL приостанавливают доставку в Москву
Мировой лидер экспресс-доставки DHL предупредил клиентов о прекращении доставки товаров в Москву на неопределенный срок.
Ситуация
DHL приостанавливают доставку в Москву
Мировой лидер экспресс-доставки DHL предупредил клиентов о прекращении доставки товаров в Москву на неопределенный срок.
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