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В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки

Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты

В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки
Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты